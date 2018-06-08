В Сумах от взрыва пострадало двое детей и их отец

В больницу госпитализированы 10-летний мальчик вместе с 10-месячной сестренкой

В Сумах от взрыва охотничьего пороха пострадало двое малолетних детей и их отец. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области на странице в Facebook.

Так, происшествие произошло вчера во дворе жилого дома. Там от огня зажигалки взорвалась банка с порохом, в результате чего пострадал владелец дома и двое его детей, среди которых 10-месячная дочь.

В Сумах от взрыва охотничьего пороха пострадало двое малолетних детей и их отец (ФОТО) Происшествие произошло вчера... Опубликовано ГУНП в Сумской области 8 июня 2018 г.

“В тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести в больницу были госпитализированы 10-летний мальчик вместе с 10-месячной сестренкой, а также их отец. Опросив очевидцев, полицейские установили, что 10-летний мальчик с разрешения отца и в его присутствии, а также в присутствии своей 10-ти месячной сестренки ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и произошел взрыв. Сейчас дети в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Сумской областной детской клинической больницы. А их 41-летний отец находится в ожоговом отделении”, - говорится в сообщении.

Как пояснил полиции отец пострадавших детей, банку с охотничьим бездымним порохом “Сокол” производства СССР, нашел в соседней нежилой и открытой квартире его сын. После чего он позволил поджечь парню порох, в результате чего и произошел взрыв.

Фото: место взрыва и изъят охотничий порох По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ст. 264 “Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Лисичанске Луганской области в одном из частных домов прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека.