У Лисичанську прогримів вибух у житловому будинку, є постраждалі

За попередньою версією, у будинку стався витік газу

У Лисичанську Луганської області в одному з приватних будинків прогримів вибух, в результаті чого постраждали дві особи. Про це у Facebook повідомила речник поліції Луганській області Тетяна Погукай.

Повідомляється, що вранці надійшло повідомлення про вибух в Лисичанську на вулиці Генерала Потапенка. На місці інциденту поліція встановила, що вибух стався в результаті витоку газу через несправність газового котла.

"Від вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримав 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні міста Лисичанськ. Зараз місце події обстежують поліцейські і фахівці ДСНС. Причини вибуху та обставини отримання опіків встановлюються", - додала Погукай.

На Луганщині поліція з’ясовує обставини вибуху в приватному будинку Внаслідок вибуху, який пролунав в приватному... Опубліковано Татьяною Погукай 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі поруч з патрулем ОБСЄ стався вибух.