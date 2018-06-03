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У Лисичанську прогримів вибух у житловому будинку, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 11:33
Фото: наслідки вибуху (facebook.com/csomvd)
Фото: наслідки вибуху (facebook.com/csomvd)

За попередньою версією, у будинку стався витік газу

У Лисичанську Луганської області в одному з приватних будинків прогримів вибух, в результаті чого постраждали дві особи. Про це у Facebook повідомила речник поліції Луганській області Тетяна Погукай.

Повідомляється, що вранці надійшло повідомлення про вибух в Лисичанську на вулиці Генерала Потапенка. На місці інциденту поліція встановила, що вибух стався в результаті витоку газу через несправність газового котла.

"Від вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримав 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні міста Лисичанськ. Зараз місце події обстежують поліцейські і фахівці ДСНС. Причини вибуху та обставини отримання опіків встановлюються", - додала Погукай.

 

На Луганщині поліція з’ясовує обставини вибуху в приватному будинку Внаслідок вибуху, який пролунав в приватному...

Опубліковано Татьяною Погукай 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі поруч з патрулем ОБСЄ стався вибух.

 

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Теги публікації: Луганськ, Лисичанськ, газ, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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