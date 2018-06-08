У Сумах від вибуху постраждало двоє дітей та їх батько

До лікарні госпіталізовані 10-річний хлопчик разом з 10-місячною сестричкою

У Сумах від вибуху мисливського пороху постраждало двоє малолітніх дітей та їх батько. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Сумській області на сторінці у Facebook.

Так, подія сталася вчора на подвір’ї житлового будинку. Там від вогню запальнички вибухнула банка з порохом, в результаті чого постраждав власник помешкання та двоє його дітей, серед яких 10-місячна донька.

У Сумах від вибуху мисливського пороху постраждало двоє малолітніх дітей та їх батько (ФОТО) Подія сталася вчора на... Опубліковано ГУНП в Сумській області 8 червня 2018 р.

“У тяжкому стані з опіками різного ступеню тяжкості до них госпіталізовані 10-річний хлопчик разом з10-місячною сестричкою, а також їх батько. Опитавши очевидців, поліцейські встановили, що 10-річний хлопчик з дозволу батька та в його присутності, а також у присутності своєї 10-ти місячної сестрички заради розваги підпалив мисливський порох, в результаті чого і стався вибух. Наразі діти у вкрай тяжкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. А їх 41-річний батько знаходиться в опіковому відділенні”, - йдеться у повідомленні.

Як пояснив поліції батько постраждалих дітей, банку з мисливським бездимним порохом “Сокіл” виробництва СРСР, знайшов у сусідній нежилій та незачиненій квартирі його син. Після чого він дозволив підпалити хлопцю порох, в результаті чого і стався вибух.

Фото: місце вибуху та вилучений мисливський порох

За цим фактом в поліції одразу відкрили кримінальне провадження за ст. 264 “Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у місті Лисичанську Луганської області в одному з приватних будинків прогримів вибух, в результаті чого постраждали дві особи.