UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Сумах введут "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить локдаун

Автор: Андрей Василюк

В Сумах с 22 марта по 5 апреля будет введен "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить жесткий локдаун. Такое решение приняла 18 марта местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

"Мы все с вами должны сделать тайм-аут по коронавирусу, чтобы не было потом локдауна", - сказал мэр.

Он пояснил, что для предупреждения попадания в красную зону с 22 до 28 марта будет введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. 1-4 классы продолжат обучение, садики будут работать. При этом спортивные события будут проводиться без зрителей.

Мэр также рекомендует своим подчиненным не проводить очно прием посетителей и перенести все культурно-массовые мероприятия.

"Рекомендовать организаторам культурно-массовых мероприятий перенести все запланированные в этот срок меры до истечения установленного данным решением срока ограничений. Руководителям коммунальных служб перевести прием граждан в онлайн режим. Руководителям предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, то есть всем, рекомендовать воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на предприятиях", - пояснил суть "тайм-аута" городской голова.

Завтра, 19 марта в 10:00, городской исполком должен утвердить решение комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, в Киеве ужесточают карантин. Ограничения начнут действовать с 20 марта до 9 апреля включительно. В частности, в столице будут запрещены массовые мероприятия, а также работа торговых центров, кинотеатров и театров.

Усиление карантина сегодня анонсировали и во Львовской области. Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала усилить карантинные ограничения в регионе с 19 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
В ЦОЗ призвали вакцинироваться даже при наличии антител к COVID
Выявляет новые штаммы: в Японии разработали новый COVID-тест
В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции: размеры штрафов
Прогноз погоды