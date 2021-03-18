У Сумах запровадять "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати локдаун

"Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну", - сказав мер.

Він пояснив, що для попередження потрапляння в червону зону з 22 до 28 березня буде запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. 1-4 класи продовжать навчання, садочки будуть працювати. При цьому спортивні події будуть проводитися без глядачів.

Міський голова також рекомендує своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.

"Рекомендувати організаторам культурно-масових заходів перенести всі заплановані у цей термін заходи до закінчення встановленого цим рішенням терміну обмежень. Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах", - пояснив суть "тайм-ауту" міський голова.

Завтра, 19 березня о 10:00, міський виконком має затвердити рішення комісії ТЕБ та НС.