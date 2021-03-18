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У Сумах запровадять "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати локдаун

Автор: Андрій Василюк

У Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати жорсткий локдаун. Таке рішення ухвалила 18 березня місцева комісія ТЕБ та НС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

"Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну", - сказав мер.

Він пояснив, що для попередження потрапляння в червону зону з 22 до 28 березня буде запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. 1-4 класи продовжать навчання, садочки будуть працювати. При цьому спортивні події будуть проводитися без глядачів.

Міський голова також рекомендує своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.

"Рекомендувати організаторам культурно-масових заходів перенести всі заплановані у цей термін заходи до закінчення встановленого цим рішенням терміну обмежень. Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах", - пояснив суть "тайм-ауту" міський голова.

Завтра, 19 березня о 10:00, міський виконком має затвердити рішення комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, у Києві посилюють карантин. Обмеження почнуть діяти з 20 березня до 9 квітня включно. Зокрема, в столиці будуть заборонені масові заходи, а також робота торгових центрів, кінотеатрів і театрів.

Про посилення карантину сьогодні заявили і у Львівській області. Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала посилити карантинні обмеження в регіоні з 19 березня.

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