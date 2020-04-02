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В Сумах уволили почти полсотни медиков, прокуратура открыла дело

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 18:58
В Сумах уволили почти полсотни медиков, прокуратура открыла дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Увольнение более 40 медработников произошло в роддоме

В Сумах во время карантина уволили почти полсотни медицинских работников местного роддома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным Офиса генпрокурора, прокуратура Сум возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 172 УК Украины. Прокуратура устанавливает, было ли нарушено законодательство о труде при увольнении 47 медиков, среди которых льготные категории лиц.

"Основанием для этого стал видеосюжет, опубликованный на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", - отметили в ОГПУ.

Досудебное расследование было поручено следователям Сумского отдела полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области несколько медсестер уволились после вспышки коронавируса среди медицинского персонала. В Монастырском районе, где произошел инцидент, опасаются возникновения нехватки медперсонала.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский призвал украинских предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина. Глава государства заявил, что для предотвращения массовой безработицы будут внедрены специальные государственные программы.

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Новости Украины Сумыувольнениерасследованиемедики
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