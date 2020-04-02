У Сумах звільнили майже півсотні медиків, прокуратура відкрила справу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Звільнення понад 40 медпрацівників сталося у пологовому будинку

У Сумах під час карантину звільнили майже півсотні медичних працівників місцевого пологового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними Офісу генпрокурора, прокуратура Сум відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 172 КК України. Прокуратура встановлює, чи було порушено законодавство про працю під час звільнення 47 медиків, серед яких пільгові категорії осіб.

"Підставою для цього став відеосюжет, оприлюднений на одному з телеканалів. У ньому повідомили, що у сумському пологовому будинку під час карантину звільняють з роботи медиків з порушеннями вимог чинного законодавства", - зазначили в ОГПУ.

Досудове розслідування було доручено слідчим Сумського відділу поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області декілька медсестер звільнилися після спалаху коронавірусу серед медичного персоналу. У Монастирському районі, де стався інцидент, побоюються виникнення нестачі медперсоналу.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський закликав українських підприємців не звільняти людей в умовах карантину. Глава держави заявив, що для уникнення масового безробіття будуть впроваджені спеціальні державні програми.