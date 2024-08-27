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У Сумах та Рівному було чути звуки вибухів

Фото: людина спускається в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у Сумах та Рівному було чути звуки вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини.

Зокрема, у Сумах про звук вибуху повідомили о 03:21, а у Рівному - о 03:26.

До цього по всій Україні оголосили сигнал повітряної тривоги через зліт МіГ-31К. Також військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні Повітряних сиз ЗСУ о 03:18.

Після цього військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:37 тривога досі по всій території України.

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