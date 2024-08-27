В Сумах и Ровно было слышно звуки взрывов

В ночь на 27 августа в Сумах и Ровно были слышны звуки взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Новини.
В частности, в Сумах о звуке взрыва сообщили в 03:21, а в Ровно – в 03:26.
До этого по всей Украине объявили сигнал воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К. Также военные сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ в 03:18.
После этого военные добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения.
Кроме того, в небе над Украиной фиксировали ударные дроны противника.
По состоянию на 03:37 тревога до сих пор по всей территории Украины.
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