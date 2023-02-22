У Сумах спрацювала ППО: ціль знищено

У Сумській області сьогодні вночі, 22 лютого, під час повітряної тривоги було чути вибух. Повідомляється про роботу українських сил ППО у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Який тип повітряної цілі було знищено військовими сил протиповітряної оборони, поки не повідомляється.

"Вибух, який ви чули у Сумах – робота ППО. Мета вражена", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі та Сумах у ніч на 22 лютого пролунали вибухи.

Також ми писали, що 8 лютого мешканці Сум також чули вибухи . При цьому на Дніпропетровщині повідомляли про роботу ППО.

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