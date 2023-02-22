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В Сумах сработала ПВО: цель уничтожена

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Среда 22 февраля 2023 02:38
В Сумах сработала ПВО: цель уничтожена Фото: в Сумах сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сумской области сегодня ночью, 22 февраля, во время воздушной тревоги был слышен взрыв. Сообщается о работе украинских сил ПВО в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Взрыв, который вы слышали в Сумах – работа ПВО. Цель поражена", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Какой тип воздушной цели был уничтожен военными сил противовоздушной обороны, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Днепре и Сумах в ночь на 22 февраля прозвучали взрывы.

Также мы писали, что 8 февраля жители Сум также слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.

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