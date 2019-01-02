В Сумах сорвался лифт, погиб 2-месячный младенец

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция открыла уголовное производство

В Сумах, в многоэтажке по ул. Супруна, лифт, в котором находилась детская коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. В результате аварии ребенок погиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, правоохранители выяснили, что с ребенком находился дедушка.

"Возвращаясь с прогулки домой, он завез коляску в лифт. Поднявшись на 9 этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к гибели ребенка.

Фото: место происшествия (su.npu.gov.ua)

Как писал Styler, в Киеве кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка, когда они возвращались с прогулки.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы по улице Руденко,6. Няня возвращалась с прогулки с двухмесячным малышом в коляске. Они зашли в подъезд и няня начала выкатывать коляску в кабину, но кабина лифта начала подниматься.

Перепуганная женщина схватила ребенка на руки и выскочила из лифта - таким образом она спасла младенцу жизнь.

Также сообщалось, что во Львове патрульным полицейским удалось спасти годовалого малыша, который застрял в лифте.