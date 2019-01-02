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В Сумах зірвався ліфт, загинуло 2-місячне немовля

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 20:01
В Сумах зірвався ліфт, загинуло 2-місячне немовля
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Поліція відкрила кримінальне провадження

В Сумах, в багатоповерхівці по вул. Супруна, ліфт, в якому знаходився дитячий візочок з двомісячним хлопчиком раптово зірвався. В результаті аварії дитина загинула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, правоохоронці з’ясували, що з дитиною знаходився дідусь. 

"Повертаючись із прогулянки додому, він завіз дитячий візочок в ліфт.  Піднявшись на 9 поверх, вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося", - йдеться у повідомленні.

По даному факту в поліції відкрите кримінальне провадження в рамках якого встановлюються обставини та причини, що призвели до загибелі дитини.

В Сумах зірвався ліфт, загинуло 2-місячне немовляФото: місце події (su.npu.gov.ua)

Як писав Styler, у Києві кабіна ліфта мало не вбила няню і маленьку дитину, коли вони поверталися з прогулянки.

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці по вулиці Руденко,6. Няня поверталася з прогулянки з двомісячним малям в колясці. Вони зайшли в під'їзд і няня почала викочувати коляску в кабіну. Але до кінця вкотити вона її не встигла, кабіна ліфта почала підніматися.

Перелякана жінка схопила дитину на руки і вискочила з ліфта - таким чином вона врятувала немовляті життя.

Також повідомлялося, що у Львові патрульним поліцейським вдалося врятувати однорічного малюка, який застряг у ліфті. 

У Запоріжжі внаслідок ДТП загинула дитина
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