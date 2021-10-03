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В Сумах шесть человек отравились угарным газом, из них трое - дети

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Сумы, Воскресенье 03 октября 2021 15:00
В Сумах шесть человек отравились угарным газом, из них трое - дети Фото: в Сумах шесть человек отравились угарным газом (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Сумах шесть человек отравились угарным газом. Трое из пострадавших - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Врачи сообщили, что у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

Вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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