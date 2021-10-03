У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом, з них троє - діти
Фото: у Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом (Mario Tama/Getty Images)
У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом. Троє з постраждалих - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Лікарі повідомили, що у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-–річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.
Ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.
Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку.