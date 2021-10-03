ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом, з них троє - діти

Новость на русском →
Суми, Неділя 03 жовтня 2021 15:00
У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом, з них троє - діти Фото: у Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом. Троє з постраждалих - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Лікарі повідомили, що у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-–річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

Ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми
NEWS
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо