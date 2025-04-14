У Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, є постраждалий

Атаки на Суми

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух після тривалої присутності дрона в небі. Все місто було оповите димом.

А вчора, у Вербну неділю, російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.

Як уточнили у Сумській ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста - пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. За останніми даними, відомо про 119 постраждалих.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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