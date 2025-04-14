В Сумах "Шахед" попал в автостоянку, есть пострадавший

Атаки на Сумы

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв после длительного присутствия дрона в небе. Весь город был окутан дымом.

А вчера, в Вербное воскресенье, российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

Как уточнили в Сумской ОВА, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания. По последним данным, известно о 119 пострадавших.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.