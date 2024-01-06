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В Сумах рятувальники винесли з пожежі матір з дитиною (відео)

Суми, Субота 06 січня 2024 18:13
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В Сумах рятувальники винесли з пожежі матір з дитиною (відео) Фото: рятувальники винесли з пожежі матір з дитиною (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Сумах сталась пожежа в житловому будинку. Працівники ДСНС евакуювали з приміщення матір з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, сьогодні, 6 січня, о 01:43 сталося загоряння на кухні одного із помешкань, в результаті чого утворилося сильне задимлення.

"Із квартири, де виникла пожежа, працівники ДСНС врятували мешканку 1999 р.н. з донькою 2019 р.н.", - повідомили в службі.

Маму та дитину евакуювали в безпечне місце, нарізі відомо, що госпіталізація їм не знадобилася.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що вчора у Кривому Розі трапилась пожежа у багатоповерхівці. В результаті інциденту постраждали жінка та троє дітей

А в середині грудня 2023 року в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

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