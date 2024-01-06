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В Сумах спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (видео)

Сумы, Суббота 06 января 2024 18:13
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В Сумах спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (видео) Фото: спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах произошел пожар в жилом доме. Работники ГСЧС эвакуировали из помещения мать с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, сегодня, 6 января, в 01:43 произошло возгорание на кухне одного из помещений, в результате чего образовалось сильное задымление.

"Из квартиры, где возник пожар, работники ГСЧС спасли жительницу 1999 г.р. с дочерью 2019 г.р.", - сообщили в службе.

Мама и ребенок был эвакуирован в безопасное место, нарезе известно, что госпитализация им не понадобилась.

Пожары в Украине

Напомним, что вчера в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента пострадали женщина и трое детей

А в середине декабря 2023 в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.

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