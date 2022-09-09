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В Сумах решили вернуть вечернее освещение улиц, - ОВА

Фото: В Сумах решили вернуть вечернее освещение улиц (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В Сумах решили вернуть вечернее освещение улиц. Фонари включат уже сегодня, 9 сентября. Однако жителей просят не забывать о светомаскировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Разрешение на включение дают исключительно военные, в областном центре это ОТУ "Сумы". Командованием оперативно-тактической группировки "Сумы" было принято решение о включении уличного освещения в областном центре с 9 сентября", - написал он.

При этом Живицкий напомнил, что в регионе продолжает действовать режим светомаскировки, а именно:

  • светомаскировка во время комендантского часа;
  • светомаскировка во время тревоги;
  • особый режим светомаскировки для объектов критической инфраструктуры и производственных предприятий.

Как известно, российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. В частности, прошлой ночью враг обстрелял регион, выпустив 21 снаряд по Юнакивской общине.

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Сумская область