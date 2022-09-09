У Сумах вирішили повернути вечірнє освітлення вулиць, - ОВА

У Сумах вирішили повернути вечірнє освітлення вулиць. Ліхтарі включать вже сьогодні, 9 вересня. Однак жителів просять не забувати про світломаскування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Дозвіл на включення дають виключно військові, в обласному центрі це ОТУ "Суми". Командуванням оперативно-тактичного угруповання "Суми" було прийнято рішення про включення вуличного освітлення в обласному центрі з 9 вересня", - написав він.
При цьому Живицький нагадав, що в регіоні продовжує діяти режим світломаскування, а саме:
Як відомо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Зокрема, минулої ночі ворог обстріляв регіон, випустивши 21 снаряд по Юнаківській громаді.
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