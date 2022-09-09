В Сумах решили вернуть вечернее освещение улиц, - ОВА
В Сумах решили вернуть вечернее освещение улиц. Фонари включат уже сегодня, 9 сентября. Однако жителей просят не забывать о светомаскировке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Разрешение на включение дают исключительно военные, в областном центре это ОТУ "Сумы". Командованием оперативно-тактической группировки "Сумы" было принято решение о включении уличного освещения в областном центре с 9 сентября", - написал он.
При этом Живицкий напомнил, что в регионе продолжает действовать режим светомаскировки, а именно:
- светомаскировка во время комендантского часа;
- светомаскировка во время тревоги;
- особый режим светомаскировки для объектов критической инфраструктуры и производственных предприятий.
Как известно, российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. В частности, прошлой ночью враг обстрелял регион, выпустив 21 снаряд по Юнакивской общине.
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