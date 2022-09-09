У Сумах вирішили повернути вечірнє освітлення вулиць, - ОВА

У Сумах вирішили повернути вечірнє освітлення вулиць. Ліхтарі включать вже сьогодні, 9 вересня. Однак жителів просять не забувати про світломаскування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

"Дозвіл на включення дають виключно військові, в обласному центрі це ОТУ "Суми". Командуванням оперативно-тактичного угруповання "Суми" було прийнято рішення про включення вуличного освітлення в обласному центрі з 9 вересня", - написав він.

При цьому Живицький нагадав, що в регіоні продовжує діяти режим світломаскування, а саме: