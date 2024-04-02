UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб

Ілюстративне фото: у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Сум сьогодні, 2 квітня, увечері почули вибух. У Сумській області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Місцева влада поки не розкриває подробиці вибуху і не називає причин.

При цьому Повітряні сили до вибуху попереджали, що в Сумській області фіксують пуски російських керованих авіаційних бомб.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, у березні російські окупанти значно посилили обстріл Сумської області. Станом на 18 березня в регіоні фіксували від 70 до 100 обстрілів на добу.

Як зазначав представник ОК "Північ" Вадим Мисник, для ударів ворог використовує весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів.

При цьому, за словами командира Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, на тлі таких обстрілів росіяни не створювали наступальних угруповань біля кордону.

Зазначимо, нещодавно окупанти вперше вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьСумиВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаВибухи