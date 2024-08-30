У Сумах пролунав вибух після пусків КАБів
У Сумах сьогодні, 30 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Росіяни запустили по Сумській області керовані авіаційні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряні сили ЗСУ написали про кілька пусків керованих авіаційних бомб Сумської області. Росіяни використали тактичну авіацію.
У Сумах на цьому фоні почули вибух. Невідомо, чи прогримів він у межах міста.
Що передувало
Нагадаємо, росіяни значно посилили обстріли Сумської області порівняно з минулим роком. Зокрема атаки почастішали на тлі наступу українських військових на Курську область.
Ворог регулярно застосовує для ударів по регіону керовані авіаційні бомби, які мають сильний руйнівний ефект. Загалом у серпні ворог запустив 753 одиниці таких бомб у Сумській області.
Також ворог активно застосовує для атак на Сумську область свої FPV-дрони.
Як зазначав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, окупантами ведеться "полювання" на мирних жителів Сумської області.
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