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У Сумах пролунав вибух після пусків КАБів

Суми, П'ятниця 30 серпня 2024 22:53
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У Сумах пролунав вибух після пусків КАБів Ілюстративне фото: росіяни запустили авіабомби по Сумській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сумах сьогодні, 30 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Росіяни запустили по Сумській області керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряні сили ЗСУ написали про кілька пусків керованих авіаційних бомб Сумської області. Росіяни використали тактичну авіацію.

У Сумах на цьому фоні почули вибух. Невідомо, чи прогримів він у межах міста.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни значно посилили обстріли Сумської області порівняно з минулим роком. Зокрема атаки почастішали на тлі наступу українських військових на Курську область.

Ворог регулярно застосовує для ударів по регіону керовані авіаційні бомби, які мають сильний руйнівний ефект. Загалом у серпні ворог запустив 753 одиниці таких бомб у Сумській області.

Також ворог активно застосовує для атак на Сумську область свої FPV-дрони.

Як зазначав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, окупантами ведеться "полювання" на мирних жителів Сумської області.

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