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В Сумах прогремел взрыв после пусков КАБов

Сумы, Пятница 30 августа 2024 22:53
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В Сумах прогремел взрыв после пусков КАБов Иллюстративное фото: россияне запустили авиабомбы по Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сумах сегодня, 30 августа, вечером местные жители услышали взрыв. Россияне запустили по Сумской области управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушные силы ВСУ написали о нескольких пусках управляемых авиационных бомб по Сумской области. Россияне использовали тактическую авиацию.

В Сумах на этом фоне услышали один взрыв. Неизвестно, прогремел ли он в черте города.

Что предшествовало

Напомним, россияне значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом. В частности, атаки участились на фоне наступления украинских военных на Курскую область.

Враг регулярно применяет для ударов по региону управляемые авиационные бомбы, которые имеют сильный разрушительный эффект. Всего в августе враг запустил 753 единицы таких бомб по Сумской области.

Также враг активно применяет для атак на Сумскую область свои FPV-дроны.

Как отмечал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, оккупантами ведется "охота" на мирных жителей Сумской области.

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