У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Фото: в місті було чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перший вибух було чути приблизно о 03:27. Після цього пролунало ще кілька вибухів.

"Працює ППО, перебувайте в укриттях", - писали у ЗМІ.

Водночас військові поінформували, що в Сумській області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Їх курс - західний.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки чи їх відсутності - поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на на 03:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується лише в Сумській області (Крим і Луганська область позначені червоним через окупацію).

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр. І вчорашній день не став винятком.

Зокрема, вранці 25 серпня Суми теж зазнали атаки дронів, в результаті чого один потрапив у житловий будинок, а інший - в АЗС.

В результаті обстрілу виникла пожежа і постраждали кілька людей.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

