У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Перший вибух було чути приблизно о 03:27. Після цього пролунало ще кілька вибухів.

"Працює ППО, перебувайте в укриттях", - писали у ЗМІ.

Водночас військові поінформували, що в Сумській області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Їх курс - західний.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки чи їх відсутності - поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на на 03:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується лише в Сумській області (Крим і Луганська область позначені червоним через окупацію).