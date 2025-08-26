У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів

В ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Перший вибух було чути приблизно о 03:27. Після цього пролунало ще кілька вибухів.
"Працює ППО, перебувайте в укриттях", - писали у ЗМІ.
Водночас військові поінформували, що в Сумській області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Їх курс - західний.
Офіційної інформації щодо наслідків атаки чи їх відсутності - поки не було.
Станом на на 03:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується лише в Сумській області (Крим і Луганська область позначені червоним через окупацію).
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр. І вчорашній день не став винятком.
Зокрема, вранці 25 серпня Суми теж зазнали атаки дронів, в результаті чого один потрапив у житловий будинок, а інший - в АЗС.
В результаті обстрілу виникла пожежа і постраждали кілька людей.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.