В Сумах пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуски КАБів

В Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".
Наразі офіційні особи України, або ж військове командування жодним чином не коментувало дану ситуацію.
Станом на 15:04 повітряну тривогу оголошено в:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Варто відзначити, що о 14:53 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб.
Удар по цивільній інфраструктурі
Як розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - додає ОВА.
У ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України:
Під час захисту було задіяно авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах:
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