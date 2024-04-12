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В Сумах пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуски КАБів

Фото: в Сумах пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуски КАБів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі офіційні особи України, або ж військове командування жодним чином не коментувало дану ситуацію. 

Станом на 15:04 повітряну тривогу оголошено в: 

  • Сумській; 
  • Харківській; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Варто відзначити, що о 14:53 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб. 

Удар по цивільній інфраструктурі 

Як розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум. 

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - додає ОВА. 

Обстріл України у ніч на 12 квітня 

У ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України: 

  • 17-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда; 
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донецької області. 

Під час захисту було задіяно авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах: 

  • Миколаївської; 
  • Одеської;
  • Херсонської та інших областей. 

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