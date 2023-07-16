У Сумах пролунали вибухи, сили ППО збили дрон

У Сумах у неділю, 16 липня, пролунали два вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Сумах прогриміло два вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Сумській області об 11:06 оголосили повітряну тривогу. Вона тривала майже 40 хвилин.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Сумської області про ймовірне застосування ворогом безпілотників. Пізніше військові заявили, що у регіоні можлива робота ППО по ворожому БПЛА.

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Сумська ОВА повідомила, що об 11:30 над територією Сумського району сили ППО збили ворожий дрон.

"Це вже друга ворожа ціль за день, знищена нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Сумах

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня у Сумах пролунали вибухи. Місцева влада не повідомляла про причини, але наголосила, що на місці працюють відповідні служби.

Пізніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що нічні вибухи для мирних жителів загрози не несли.

"Не про все зараз можна говорити, зрозумійте: війна і по той бік кордону нас теж читають. Тому зберігаємо інформаційну тишу. Скажу одне: Дякую нашим захисникам", - зазначив він.

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