У Сумах пролунали кілька вибухів, працює ППО

"Хотілося б побажати усім доброї тихої ночі, але вона не тиха зовсім. Постійно лунають постріли з кулеметів - це працюють наші хлопці, ППО, збивають "Шахеди". Пролунало кілька вибухів", - розповів чиновник.

Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях та не підходити до вікон тих громадян, хто залишається вдома.

Зазначимо, перед тим сумські ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи, які було чути близько 00.07, 00.10 та 00.17.

Між тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху "Шахедів" над Сумською областю, та неодноразова повідомляли про пуски ворога керованих авіабомб у бік регіону.

Повітряні удари РФ по Сумах

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно завдають ударів по Сумах із застосуванням керованих авіабомб, а також б'ють дронами-камікадзе та ракетами.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 11 жовтня напередодні російські загарбники завдали по Сумах ракетного удару. Було зафіксоване влучання у житловий мікрорайон. В ОВА розповіли, що попередньо внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих.

Додамо, перед тим повідомлялося, що 6 жовтня у Сумах пролунав вибух через ворожу атаку із застосуванням керованих авіабомб.