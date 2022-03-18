В Сумах произошли два взрыва в районе Химгородка, загорелся склад

Сообщается, что около 16:00 в Сумах были слышны два взрыва в районе Химгородка, сейчас горит склад частной компании.

В то же время глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий призвал жителей Сум и Сумского района закрыть окна.

"Сумы, Сумский район (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село). Закрываем окна в домах. Без нужды не выходите на улицу. Продолжается пожар после российских вражеских обстрелов", - отметил он.

Обновлено от 17:20

Как сообщили в ГСЧС, в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного склада с лакокрасочной продукцией на площади более 6 000 квадратных метров. Предварительно жертв и и пострадавших нет.