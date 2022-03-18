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В Сумах произошли два взрыва в районе Химгородка, загорелся склад

Фото: пожар на месте артобстрела в Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

В Сумах сегодня, 18 марта, произошло два взрыва возле микрорайона Химгородок. На данный момент известно о пожаре на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Сообщается, что около 16:00 в Сумах были слышны два взрыва в районе Химгородка, сейчас горит склад частной компании.

В то же время глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий призвал жителей Сум и Сумского района закрыть окна.

"Сумы, Сумский район (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село). Закрываем окна в домах. Без нужды не выходите на улицу. Продолжается пожар после российских вражеских обстрелов", - отметил он.

Обновлено от 17:20

Как сообщили в ГСЧС, в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного склада с лакокрасочной продукцией на площади более 6 000 квадратных метров. Предварительно жертв и и пострадавших нет.

Напомним, ранее жителей Сумской области просили ограничить работу бытовых приборов из-за проблем с электричеством.

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