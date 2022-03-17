ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области проблемы с электричеством. Жителей просят ограничить потребление

Новина українською →
Сумская область, Четверг 17 марта 2022 16:33
В Сумской области проблемы с электричеством. Жителей просят ограничить потребление Фото: в Сумской области проблемы со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области из-за повреждения оборудования высоковольтных сетей наблюдаются проблемы с электроснабжением. В северной части области дефицит пропускной способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конотопский городской совет.

"В результате повреждения оборудования высоковольтных сетей в зоне боевых действий возникает дефицит пропускной способности временных (резервных) сетей, по которым в настоящее время заживлена северная часть Сумской и Черниговской областей", - рассказали в городском совете.

Жителей северной части Сумской области просят ограничить потребление бытовых электроприборов.

"Особенно на время вечернего максимума (с 18:00 до 21:00). Отключать все приборы не нужно! Более рационально использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, проблемы, в частности, наблюдаются местами в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области.

Напомним, вчера в этих районах Сумской области были перебои с электроснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете