В Сумской области проблемы с электричеством. Жителей просят ограничить потребление

В Сумской области из-за повреждения оборудования высоковольтных сетей наблюдаются проблемы с электроснабжением. В северной части области дефицит пропускной способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конотопский городской совет .

"В результате повреждения оборудования высоковольтных сетей в зоне боевых действий возникает дефицит пропускной способности временных (резервных) сетей, по которым в настоящее время заживлена северная часть Сумской и Черниговской областей", - рассказали в городском совете.

Жителей северной части Сумской области просят ограничить потребление бытовых электроприборов.

"Особенно на время вечернего максимума (с 18:00 до 21:00). Отключать все приборы не нужно! Более рационально использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, проблемы, в частности, наблюдаются местами в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области.