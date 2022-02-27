В Сумах продолжаются уличные бои, людей просят не подходить к окнам

Чиновник отчитался по ситуации в городе на 17:50.

"Градов, ураганов вокруг города нет. В городе находится военная техника. Продолжаются уличные бои. Не выходите на улицы", - сообщил Живицкий.

Председатель ОГА рассказал, что надо делать, если слышите выстрелы рядом.

"Военная администрация советует находиться дома, подальше от окон. Когда слышите выстрелы рядом, на своей улице - стоит прятаться в ванной, на полу. Или в других безопасных местах дома", - добавил Живицкий.