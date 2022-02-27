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У Сумах тривають вуличні бої, людей просять не підходити до вікон

Автор: Світлана Мащенко

На вулицях Сум тривають вуличні бої. Адміністрація наполегливо просить мешканців міста лишатися вдома і не підходити до вікон

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Чиновник відзвітував по ситуації в місті на 17:50.

"Градів, ураганів навколо міста немає. У місті знаходиться військова техніка. Тривають вуличні бої. Не виходьте на вулиці", - повідомив Живицький.

Голова ОДА розповів, що треба робити, якщо чуєте постріли поруч.

"Військова адміністрація радить знаходитись вдома, подалі від вікон. Коли чуєте постріли поруч, на своїй вулиці - варто ховатися у ванній, на підлозі. Або у інших безпечних місцях будинку", - додав Живицький.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в Україні точиться справжня народна війна.

А міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що, на жаль, з моменту початку вторгнення військ РФ на територію України загинуло 16 дітей.

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