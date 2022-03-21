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В Сумах на предприятии произошла утечка аммиака

Фото: в Сумах на предприятии произошла утечка аммиака (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

В Сумах на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения - 5 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой

В ОВА напомнили о действиях населения при угрозе или возникновении
ЧС с выбросом аммиака.

Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен. Легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса аммиака:

  • Выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
  • если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
  • в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
  • если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);

Первая помощь при отравлении аммиаком:

  • выведите пораженного на свежий воздух;
  • дайте теплое молоко с пищевой содой;
  • надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
  • при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым, или оливковым маслом;
  • при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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