У Сумах на підприємстві стався витік аміаку

У Сумах на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Зона ураження складає 2,5 кілометри, загрози для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням

Аміак - безбарвний газ з різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Легше повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.

В ОВА нагадали про дії населення при загрозі або виникненні НС з викидом аміаку.

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