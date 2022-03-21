У Сумах на підприємстві стався витік аміаку

В ОВА нагадали про дії населення при загрозі або виникненні
НС з викидом аміаку.
Аміак - безбарвний газ з різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Легше повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.
Правила поведінки в умовах викиду аміаку:
Виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту або води);
у квартирі (будинку) бажано пройти у ванну кімнату і включити душ на дрібне розпорошення (вода поглинає аміак з повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря і затягує забруднене);
якщо чуєте запах аміаку - дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти);
Перша допомога при отруєнні аміаком:
виведіть ураженого на свіже повітря;
дайте тепле молоко з харчовою содою;
одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
при попаданні в очі – промийте водою або протріть вазеліновим, або оливковою олією;
при ураженні шкіри - обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.