В Сумах предприниматели протестовали против усиления карантина

В Сумах сегодня, 10 октября, местные предприниматели протестовали под зданием городского совета на площади Независимости. Митингующие выступали против усиления карантина после попадания города в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает местное издание Sumy.Today.

Предприниматели требовали разрешить работу заведений общественного питания, кафе, ресторанов и торговых центров, несмотря на высокий уровень распространения COVID-19.

К протестующим вышел мэр города Александр Лысенко и объяснил, что местные власти не имеют полномочий смягчать введенные правительством ограничения, но их могут пересмотреть, если ситуация улучшится за неделю.

В то же время представитель одного из сумских торгово-развлекательных центров заявил, что заведение продолжит работать после введения новых ограничений. Остальные предприниматели также решили не закрывать свои заведения.

Фото: протест в Сумах (facebook.com/cukr.city)

Напомним, с 12 октября Суммы окажутся в "красной зоне" карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. В "красную зону" также попал и Канев.

РБК-Украина рассказывало, какие ограничения введут в Сумах и Каневе с 12 октября.

Добавим, за время карантина в Украине правоохранители составили более 30 тысяч админпротоколов на нарушителей карантинных ограничений.