Сумы и Канев в "красной зоне": какие ограничения ввели
Украина, Пятница 09 октября 2020 19:29
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Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
С понедельника, 12 октября, в Сумах и Каневе будут установлены ограничения "красной зоны" карантина. Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, со следующего понедельника в этих городах запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в транспорте, кроме:
- легковых автомобилей, в которых не более 5 человек включая водителя и без учета детей в возрасте до 14 лет;
- служебных автомобилей предприятий, организаций и учреждений в пределах количества мест для сидения и в средствах индивидуальной защиты.
В городах "красной зоны" будет запрещено посещение учреждений образования соискателями образования, а также работу кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, учреждений торгового и бытового обслуживания, кроме:
- заведений торговли продуктами, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- банковских, страховых учреждений, заведений технического обслуживания регистраторов расчетных операций;
- заведений медицинской и ветеринарной практики;
- автозаправок, СТО;
- заведений по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- объектов почтовой связи;
- адресной доставки.
Также в Сумах и Каневе будет запрещено посещать учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме:
- учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно;
- центров учета бездомных лиц;
- мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Напомним, сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отправила Сумы и Канев в "красную зону" карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом.