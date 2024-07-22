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У Сумах посилять нагляд за модульними укриттями: у чому причина

Фото: у Сумах посилять нагляд за модульними укриттями (smr.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Сумах будуть вести посилений нагляд за станом модульних укриттів. Таке рішення ухвалили на тлі проблем з безпритульними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Як зазначили у відомстві, під час апаратної наради в.о. міського голови Сум Артем Кобзар порушив питання щодо стану модульних укриттів.

"Модульні укриття завдяки допомозі соціально відповідального бізнесу встановлені для захисту від обстрілів, але у разі повітряної тривоги скористатися цими укриттями сумчани не зможуть, тому що в них облаштовуються безпритульні та зносять сміття", - зазначив він.

При цьому директор департаменту інфраструктури міста Євген Бровенко запевнив, що усередині модульних укриттів у Сумах прибирають щодня.

Представники поліції пояснили, що вони періодично навідуються в укриття, але вигнати нікого звідти вони не можуть. При цьому штрафи за сміття не мають сенсу, оскільки безпритульні не можуть його сплатити.

"Водночас контроль за станом модульних укриттів з боку правоохоронців посилять", - сказано в повідомленні міськради.

Нагадаємо, раніше у Сумах розробили проект захисних модулів, які можна встановлювати на зупинках громадського транспорту, а також у місцях скупчення людей.

Такі споруди можуть врятувати мирних жителів від уламків та вибухової хвилі.

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