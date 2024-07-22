В Сумах усилят надзор за модульными укрытиями: в чем причина

В Сумах будут вести усиленный надзор за состоянием модульных укрытий. Такое решение приняли на фоне проблем с бездомными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Как отметили в ведомстве, в ходе аппаратного совещания и.о. городского главы Сум Артем Кобзар поднял вопрос состояния модульных укрытий.
"Модульные укрытия благодаря помощи социально ответственного бизнеса установлены для защиты от обстрелов, но в случае воздушной тревоги воспользоваться этими укрытиями сумчане не смогут, потому что в них обустраиваются бездомные и сносят туда мусор", - отметил он.
При этом директор департамента инфраструктуры города Евгений Бровенко заверил, что внутри модульных укрытии в Сумах убирают каждый день.
Представители полиции в свою очередь объяснили, что они периодически наведываются в укрытия, но выгнать никого оттуда они не могут. При этом штрафы за мусор не имеют смысла, поскольку бездомные не могут его оплатить.
"Вместе с тем, контроль за состоянием модульных укрытий со стороны правоохранителей усилят", - сказано в сообщении горсовета.
Напомним, ранее в Сумах разработали проект защитных модулей, которые можно устанавливать на остановках общественного транспорта, а также в местах скопления людей.
Такие сооружения могут спасти мирных жителей от обломков и взрывной волны.
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