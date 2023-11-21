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У Сумах під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів

Суми, Вівторок 21 листопада 2023 22:14
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У Сумах під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів Архівне фото: У Сумах під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумах сьогодні ввечері, 21 листопада, пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу в регіоні оголошено вже понад дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

"У Сумах було чутно кілька вибухів", - йдеться в повідомленні.

Ще о 19:52 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України тоді повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ.

РФ завдає ударів по регіонах України

Сьогодні армія Росії обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

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