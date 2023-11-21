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В Сумах во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов

Сумы, Вторник 21 ноября 2023 22:14
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В Сумах во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов Архивное фото: В Сумах во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумах сегодня вечером, 21 ноября, прозвучало несколько взрывов. Воздушная тревога в регионе объявлена уже более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

"В Сумах было слышно несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины тогда сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

РФ наносит удары по регионам Украины

Сегодня армия России обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

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