У Сумах передумали підвищувати ціни на проїзд у маршрутках
У Сумах вартість проїзду у міських автобусах поки не підвищуватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.
"Розпорядження Сумської міської військової адміністрації "Про встановлення тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі", яким передбачалось підвищення вартості проїзду у сумських маршрутках, не набрало чинності та скасовано", - повідомив Дрозденко.
За його словами, виходячи з численних зауважень та пропозицій громадськості, за дорученням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха буде створено комісію, яка у найкоротші терміни вивчить питання пасажиропотоку на міських маршрутах у Сумах та якості надання послуг місцевими перевізниками тощо.
Висновки комісії стануть підставою для прийняття обґрунтованого тарифу на перевезення у міському пасажирському транспорті, у тому числі та комунальному.
До складу комісії увійдуть відповідні фахівці, представники громадськості та правоохоронних органів.
Зазначимо, наразі в Сумах вартість проїзду у міських маршрутках становить 10 гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах зросте вартість проїзду у міських автобусах. З 22 червня проїзд коштуватиме 15 гривень. Однак це рішення скасували.
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