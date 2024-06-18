ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах передумали повышать цены на проезд в маршрутках

Сумы, Украина, Вторник 18 июня 2024 16:50
UA EN RU
В Сумах передумали повышать цены на проезд в маршрутках Фото: в Сумах передумали повышать цены на проезд в маршрутках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах стоимость проезда в городских автобусах пока не будут повышать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Распоряжение Сумской городской военной администрации "Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в обычном режиме", которым предусматривалось повышение стоимости проезда в сумских маршрутках, не вступило в силу и отменено", - сообщил Дрозденко.

По его словам, исходя из многочисленных замечаний и предложений общественности, по поручению начальника Сумской ОВА Владимира Артюха будет создана комиссия, которая в кратчайшие сроки изучит вопросы пассажиропотока на городских маршрутах в Сумах и качества предоставления услуг местными перевозчиками.

Выводы комиссии станут основанием для принятия обоснованного тарифа на перевозку в городском пассажирском транспорте, в том числе и коммунальном.

В состав комиссии войдут специалисты, представители общественности и правоохранительных органов.

Отметим, что сейчас в Сумах стоимость проезда в городских маршрутках составляет 10 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах вырастет стоимость проезда в городских автобусах. С 22 июня проезд будет стоить 15 гривен. Однако это решение отменили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область оплата проїзду
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше