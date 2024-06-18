В Сумах передумали повышать цены на проезд в маршрутках

В Сумах стоимость проезда в городских автобусах пока не будут повышать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Распоряжение Сумской городской военной администрации "Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в обычном режиме", которым предусматривалось повышение стоимости проезда в сумских маршрутках, не вступило в силу и отменено", - сообщил Дрозденко.

По его словам, исходя из многочисленных замечаний и предложений общественности, по поручению начальника Сумской ОВА Владимира Артюха будет создана комиссия, которая в кратчайшие сроки изучит вопросы пассажиропотока на городских маршрутах в Сумах и качества предоставления услуг местными перевозчиками.

Выводы комиссии станут основанием для принятия обоснованного тарифа на перевозку в городском пассажирском транспорте, в том числе и коммунальном.

В состав комиссии войдут специалисты, представители общественности и правоохранительных органов.

Отметим, что сейчас в Сумах стоимость проезда в городских маршрутках составляет 10 гривен.