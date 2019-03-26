ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Патрульная получила условный срок за издевательства

Новости » Общество    26.03.2019 - 16:08
Патрульная получила условный срок за издевательства
Фото: полицейская издевалась над пьяным мужчиной (скриншот)

Сотрудницу полиции лишили звания "лейтенант полиции"

Заречный районный суд Сум приговорил сотрудницу патрульной службы полиции к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года за издевательства над пьяным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В частности, 13 мая 2018 года патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в Сумах на скамейке лежит мужчина в нетрезвом состоянии.

"Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности, она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением суда от 26 марта патрульную признали виновной по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием).

"Осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания "лейтенант полиции", - говорится в сообщении.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.

Напомним, в мае 2018 года Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство  против патрульных полицейских в Сумах, которые издевались над мужчиной.

Как писало РБК-Украина, комиссия Департамента патрульной полиции после обнародования видео издевательств над мужчиной решила уволить двух полицейских.

Добавим, ранее видео, на котором патрульная пинала нетрезвого мужчину ногой, а полицейский наступал ногой на пальцы, появилось в сети.

В Сумах полицейских обвинили в необоснованных задержаниях в офисе политической партии В Сумах сотрудник СБУ устроил драку и сбежал
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Сумы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь