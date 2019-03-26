Патрульна отримала умовний термін за знущання

Фото: поліцейська знущалася над п'яним чоловіком (скріншот)

Співробітницю поліції позбавили звання "лейтенант поліції"

Зарічний районний суд Сум засудив співробітницю патрульної служби поліції до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки за знущання над сп’янілим чоловіком. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

Зокрема, 13 травня 2018 року патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що біля будинку № 10 по вул. Олександра Аніщенка у Сумах на лавці лежить чоловік у нетверезому стані.

"Прибувши за вказаною адресою, інспектор роти батальйону Управління патрульної поліції в Сумській області застосувала до чоловіка, який не чинив опір, заходи фізичного впливу. Зокрема вона наносила чоловікові удари ногою по правій гомілці, а також наступала взутою ногою на ступню потерпілого", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до рішення суду від 26 березня патрульну визнали винною за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством).

"Засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки з позбавленням спеціального звання "лейтенант поліції", - сказано у повідомленні.

Потерпілий, відповідно до висновків експерта, отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, в травні 2018 року Сумська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження проти патрульних поліцейських у Сумах, які знущалися над чоловіком.

Як писало РБК-Україна, комісія Департаменту патрульної поліції після оприлюднення відео знущань над чоловіком вирішила звільнити двох поліцейських.

Додамо, раніше відео, на якому патрульна штовхала нетверезого чоловіка ногою, а поліцейський наступав ногою на пальці, з'явилося у мережі.