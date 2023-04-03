У Сумах найближчими днями завершиться опалювальний сезон: названо терміни

При цьому до 15 квітня продовжать опалювати КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" та КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", де особливі вимоги до температурного режиму.

До п'ятниці фахівці ТОВ "Сумитеплоенерго" мають переналаштувати на ТЕЦ подачу гарячої води споживачам КППВ, для того, щоб вони отримували її в неопалювальний період.

Нагадаємо, раніше в Одесі завершили опалювальний сезон.

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