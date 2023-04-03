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У Сумах найближчими днями завершиться опалювальний сезон: названо терміни

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Суми, Понеділок 03 квітня 2023 20:44
У Сумах найближчими днями завершиться опалювальний сезон: названо терміни Фото: У Сумах найближчими днями завершиться опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 6 квітня, у Сумах завершиться опалювальний сезон. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міськради Сум.

При цьому до 15 квітня продовжать опалювати КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" та КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", де особливі вимоги до температурного режиму.

До п'ятниці фахівці ТОВ "Сумитеплоенерго" мають переналаштувати на ТЕЦ подачу гарячої води споживачам КППВ, для того, щоб вони отримували її в неопалювальний період.

Нагадаємо, раніше в Одесі завершили опалювальний сезон.

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