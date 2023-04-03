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В Сумах в ближайшие дни завершится отопительный сезон: названы сроки

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Сумы, Понедельник 03 апреля 2023 20:44
В Сумах в ближайшие дни завершится отопительный сезон: названы сроки Фото: В Сумах в ближайшие дни завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 6 апреля, в Сумах завершится отопительный сезон. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Сум.

При этом до 15 апреля продолжат отапливать КНП "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" и КНП "Детская клиническая больница Святой Зинаиды", где особые требования к температурному режиму.

До пятницы специалисты ООО "Сумытеплоэнерго" должны перенастроить на ТЭЦ подачу горячей воды потребителям КППВ, с тем, чтобы они получали ее в неотопительный период.

Напомним, ранее в Одессе завершили отопительный сезон.

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Сумы Отопительный сезон
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