UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12

Фото: у Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12 (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Іван Носальський

У Сумах внаслідок удару російських окупантів 17 листопада відомо про 12 загиблих. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію у Facebook.

"Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Сумах зросла до 12, відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків", - сказано в повідомленні ОВА.

 

Фото: наслідки удару по Сумах (facebook.com/sumska.oda)

При цьому голова ОВА Володимир Артюх розповів, що серед 12 загиблих двоє дітей.

За його словами, травми різного ступеня тяжкості отримали 84 особи, з яких 12 діти. Їм надається необхідна допомога.

"Одну дитину доставили до столиці, їй необхідно спеціалізоване оперативне втручання, медики робитимуть все можливе, щоб врятувати життя", - зазначив Артюх.

Він уточнив, що через атаку пошкоджено 2200 вікон у житлових будинках.

Удар по Сумах

Варто зауважити, що 17 листопада російські окупанти вдарили по густонаселеному району Сум ракетами. Був "приліт" у багатоповерхівку.

Згідно з останньою офіційною інформацією, було відомо про 11 загиблих внаслідок атаки ворога на Суми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніРакетний удар