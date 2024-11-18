У Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12

"Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Сумах зросла до 12, відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків", - сказано в повідомленні ОВА.

Фото: наслідки удару по Сумах (facebook.com/sumska.oda)

При цьому голова ОВА Володимир Артюх розповів, що серед 12 загиблих двоє дітей.

За його словами, травми різного ступеня тяжкості отримали 84 особи, з яких 12 діти. Їм надається необхідна допомога.

"Одну дитину доставили до столиці, їй необхідно спеціалізоване оперативне втручання, медики робитимуть все можливе, щоб врятувати життя", - зазначив Артюх.

Він уточнив, що через атаку пошкоджено 2200 вікон у житлових будинках.